Cheikh Oumar Sy témoigne sur feu Pape Malick Sy: "Son éloquence et sa maîtrise du verbe nous ont percé"

"Inalilahi wa ina ilayhi radjiroune. Serigne Pape Malick Sy, porte parole de la famille d'Elhadj Malick Sy vient de nous quitter. Son éloquence et sa maîtrise du verbe nous ont percé pour nous rappeler feu le Khalife Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum.

Brillant intellectuel, sa pédagogie n'était égalé que par son sourire qui illuminait les différentes audiences qu'il présidait

A la Umma Islamique, et plus particulièrement au Khalife Général de la Tarikha Tidiane, à la famille d'Elhadj Malick Sy, nous présentons nos sincères condoléances.

Qu'Allah lui ouvre les porte du paradis et que la terre lui soit légère.

Allahouma ighfirlahou warhamhou, rahmatane mi rahmatika Ya Arhamal Rahimine" a réagit Cheikh Oumar Sy