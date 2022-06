Cheikh Tidiane Youm suite au verdict: «Seul Déthié Fall les intéressait»

Le tribunal de grande instance de Dakar a rendu hier, tard la nuit le verdict de l’audience spéciale contre les députés Déthié Fall et Mame Diarra Fam arrêté lors de la manifestation interdite de l’opposition. Au terme de l’audience, le président du tribunal a déclaré la relaxe simple pour la député Mame Diarra Fam, tandis que son collègue Déthié Fall a été condamné à six (6) mois avec sursis. Réagissant suite au verdict, Cheikh Tidiane Youm, coordonnateur du PUR estime que seul Déthié Fall leur intéressait.



Le coordonnateur du Parti de l’Unité pour Rassemblement (PUR) est formel. Ce procès a des connotations purement politiques. « Pour dire que seul Déthié Fall qui les intéressait. Donc c’était un procès je dirais purement politique. Le président du tribunal a voulu nous faire comprendre qu’il était autonome. Qu’il va appliquer la loi. On peut avoir confiance en ce qu’il avait dit. Mais au final, nous nous rendrons compte qu’en réalité, ils avaient simplement besoin de Déthié Fall. Parce qu’il a été condamné à six (6) mois avec sursis sans infractions. Force est de constater que Déthié n’a commis aucune infraction. Ils lui reprochent d’avoir appelé à un rassemblement qui était interdit alors qu’ils n’ont pas pu apporter la preuve de cet appel »,a déclaré Cheikh Tidiane Youm.



Parce que, justifie-t-il , « La cour suprême a rendu son jugement vers 15h. Nous avons été informés dans la foulée que Déthié a été arrêté vers 15h et 16h. Donc, il n’a même pas eu l’occasion de s’adresser à nos militants. Dire qu’il a fait appel à un rassemblement interdit, ce n’est pas fondé. Donc, ce qui revient à dire que seul Déthié les intéressait ».



Ousmane Goudiaby (stagiaire)