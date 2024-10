Cheikh Yérim Seck mis aux arrêts – Cherche-t-on à bâillonner un journaliste ?

Le fait est devenu courant sous nos cieux. Convoquer un journaliste dans les locaux de la police pour subir un interrogatoire est devenu banal. Mais cette banalité pourrait être dangereuse car elle suppose que la liberté de presse, la liberté d’expression tout court est en danger dans notre pays.



Placé en garde à vue, déféré au parquet, Cheikh Yérim Seck risque la prison pour avoir fait son métier de journaliste. Il l’a dit lui-même aux enquêteurs, il n’a diffamé personne, il n’a fit que dire des faits dans son rôle de journaliste. Vouloir l’incriminer pour avoir fait son travail est un précédent dangereux qui met mal à l’aise tous les défenseurs des droits et libertés individuelles et collectives.



Certes, personne n’est irréprochable mais, dans le cas d’espèce la justice n’a rien à reprocher au journaliste à part qu’il ne faisait que son travail de restitution des faits afin que le public puisse en connaître En quoi le fait d’informer le public est-il un délit ?



Mais il est surtout remarquable que ses confrères ont une réaction surprenante, pour ne pas dire « absence de réaction ». La presse, dans son ensemble ne le défend pas comme il se devrait. Comme si beaucoup de confrères lui souhaitent de vivre cette situation inconfortable, alors qu’il ne fait que son travail de journaliste.



Le pouvoir en place, en raison de sa popularité et des attentes des populations, devrait protéger les journalistes dans l’exercice de leur fonction plutôt que de les sanctionner pour un oui pour un non. Le procureur également ne doit pas s’autosaisir à la moindre occasion, au risque de mettre en péril la liberté de presse. À bon entendeur...