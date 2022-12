Chelsea - Edouard Mendy refuse un contrat de 6 ans : Un manque de respect dénoncé par le gardien des "Lions"

Selon le site butfootball, le désaccord porterait sur les conditions salariales réclamées par l’ancien joueur de Rennes. Edouard Mendy toucherait actuellement 110 000 livres par semaine, soit environ 490 000 euros par mois.



Ce serait moins que son concurrent, l’Espagnol Kepa Arrizabalaga, avec qui, il est à la lutte pour une place de titulaire. Edouard Mendy réclamerait ainsi le même traitement que son coéquipier et dénoncerait un manque de respect de la part de ses dirigeants. L'actuel 8e de Premier League est-il prêt à céder aux exigences de son portier ?



Plusieurs autres clubs seraient ainsi à l’affût pour le récupérer en cas de divorce avec Chelsea. Le "Sun" parle ainsi de Monaco, de Nice et de l’AC Milan. Arrivé en 2020 en provenance de Rennes, le gardien sénégalais a remporté avec les Blues, la deuxième ligue des champions du club en 2021 et en battant des records d’invincibilité. Mais aussi en s’adjugeant du trophée du meilleur gardien de but de la FIFA 2021.













Sud Quotidien