Chérif Abdoulahi Thiaw : » Harouna Dia soutient Macky Sall sans condition … »

Cherif Abdoulahi Thiaw Laye, le petit fils du khalif Général des Layènes, s’est entretenu avec Harouna Dia. Un homme d’affaires qui a contribué au financement de la campagne électorale de Macky Sall en 2012. Selon Cherif Abdoulahi Thiaw, petit fils du Khalif Général des Layennes, « s’il y’a une personne qui soutient le Président Macky Sall sans rien attendre en retour, c’est bel et bien Monsieur Harouna Dia, un homme serviable mais aussi très discret qui n’a pas besoin de faire beaucoup de bruit pour apporter son soutien à la population.» « Si tout l’entourage de Macky Sall faisait comme M. Harouna Dia », croit savoir le religieux, « le deuxième mandat du président serait assuré parce qu’il a fait un bon bilan. Mais tout son problème c’est son entourage. » « On s’est vu, on a discuté durant deux longues heures et la conclusion que j’ai pu en tirer c’est que la population a besoin de ce genre de personnes auprès du Président », a-t-il conclu.