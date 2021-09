Cherté de la vie et augmentation notée sur les prix des denrées : le collectif Noo Lank face à la presse ce vendredi

Ce collectif avait appelé à un rassemblement à la place de l'Obélisque ce vendredi aux fins de dénoncer la situation difficile que traversent les populations de la banlieue, ainsi que la cherté de la vie avec l’augmentation notées sur les prix des denrées de première nécessité. Malheureusement, ils n'ont pu obtenir une autorisation des autorités.

Néanmoins, ils ne démordent pas.

Dakarposte a appris que le collectif Noo Lank entend tenir une conférence de presse ce vendredi matin.

Il nous revient que ce collectif regroupe de farouches opposants au régime du Pr Macky Sall (FRAPP Nittu Deug Valeurs, Coalition Jotna et CRD) mais également l'Association des Boutiquiers du Sénégal, Africa First, Urgence Panafricaniste, CNTLS, entre autres associations des consommateurs.



"Une importante déclaration sera adressée à l'opinion nationale et internationale" a annoncé Noo Lank.



Affaire à suivre...