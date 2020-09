Choix de son chef : L'opposition toujours "indécise", la majorité propose Idy.

Au moment où une partie de l'opposition hors du dialogue politique décrit ces rencontres qu'elle juge insensée et inopportune, d'autres, même étant bien impliqués dans le processus du dialogue, restent toujours indécis, imprécis. Hier, la question a été encore débattue et l'opposition maintient sa position.



Du côté de la majorité, il est à privilégier les résultats de l'élection présidentielle qui, rappelons le, avait conduit le leader du parti Rewmi à la seconde place derrière le candidat Macky Sall. Elle pense de ce fait, que l'opposition doit être dirigée par le second de la présidentielle car, nous sommes dans un régime présidentiel.



Toutefois les plénipotentiaires ont évoqué l’hypothèse selon laquelle si par exemple on choisit le deuxième candidat à l'élection présidentielle comme chef de l’opposition et qu’à l’issue des prochaines élections législatives par exemple, il arrivait en 3e ou 4e position?



Au delà de cette information sur la proposition par la majorité, du leader du parti Rewmi comme chef de l'opposition, il a été également question d'aborder la rationalisation du calendrier républicain, sur lequel les discussions vont continuer ce vendredi.



Il y aura par ailleurs d'autres propositions de l'opposition à savoir que tout élu qui quitte son parti puisse perdre son mandat, mais également la nomination d'un ministre neutre et indépendant en charge des élections...