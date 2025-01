Chômage en hausse, emploi en chute : Les chiffres brûlants du Travail (T3)

L’Agence nationale de la statistique et de la Démographie (Ansd) vient de livrer le rapport de son Enquête nationale sur l’Emploi au Sénégal (Troisième trimestre 2024).



Ainsi, pour la période concernée, le taux de chômage élargi a atteint 20,3 %, en hausse par rapport au taux de 19,5 % observé à la même période en 2023. Soit une augmentation de 0,8%.



Le taux de chômage au sens élargi est plus élevé en milieu rural où il est à 21,9% contre 19,2% en zone urbaine. Selon le sexe, le chômage touche plus les femmes (32,9%) que les hommes (11,8%), renseigne le document.



Par ailleurs, le taux d’emploi qui mesure la part des personnes en emploi parmi celles en âge de travailler, est ressortie à 42,8%. Il a diminué de 1,6% par rapport au troisième trimestre de 2023 où il était estimé à 44,4%.



Au troisième trimestre de l’année 2024, 58,3% des personnes en âge de travailler ont participé au marché du travail. Ce niveau d’activité est légèrement plus élevé en milieu rural où il est ressorti à 58,8% contre 58,0% en milieu urbain.













































igfm