Ciblage des subventions : la Senelec parle d'un "rééquilibrage nécessaire'

"Nous avions une subvention uniforme, faisant que, plus on consommait, plus on bénéficiait de cette subvention sociale'', a-t-il souligné lors d'une rencontre avec des journalistes, à Dakar.



Sur la base de ce constat, il fallait opérer un "rééquilibrage nécessaire'', selon le directeur général de Senelec.



Pape Demba Bitèye assure toutefois que "ces nouvelles mesures n'impacteront pas les clients les plus vulnérables et qui constituent 61% de la clientèle de la Senelec''.





Il a précisé que cette catégorie dite "tranche sociale'' comprend 1 million 159 mille 146 clients, dont la consommation maximale ne dépasse pas 150 kilowattheures (kwh).





Le directeur général de Senelec affirme que "la réorientation de la subvention" quelle reçoit de l'Etat va permettre de faire “une économie de 99,7 milliards de FCFA'', ce qui à ses yeux ”reflète davantage la préoccupation sociale de l'Etat''.



Avec la nouvelle grille tarifaire, "plus on consomme, moins on va bénéficier de la subvention de l'Etat'', a-t-il poursuivi, avant d'évoquer une étude en cours, laquelle devrait permettre à la Senelec d'avoir "un tarif social et un tarif normal'', appliqués séparément.





Il a rappelé que la société qu'il dirige a deux catégories de clients : "des clients domestiques (basse tension) et les clients professionnels (industriels), dont la majorité est abonnée à la basse et à la moyenne tension, et une minorité à la haute tension''.































































aps