Cible de pilleurs, le distributeur Auchan sis à Keur Massar sauvé par l'impressionnant dispositif de la gendarmerie

Ouf de soulagement pour les tenanciers, employés, fournisseurs et clients d'Auchan sis à Keur Massar ! La cause? Dakarposte a appris de ses radars fureteurs que des pilleurs, entre autres inconditionnels de Sonko, ont ciblé ce grand distributeur, mais c'est l'impressionnant dispositif de la gendarmerie qui a dissuadé les malandrins.



Dans la foulée, nous tenons de bonnes sources que des personnes, acquis à la cause du chef de file du parti Pastef, ont été mis hors d’état de nuire.

En effet, au moment où ses lignes sont écrites, des individus sont tombés dans la nasse des forces de l'ordre.



Aussi, nous revient-il que des mesures de sécurité ont été renforcées depuis plusieurs heures à Dakar et dans d'autres villes pour éviter de nouveaux débordements avec l'appel à des manifestations sporadiques de Sonko.



L'armée en renfort



Des policiers, gendarmes , des véhicules anti-émeutes entre autres hélicoptères ont été déployés.





"Tous les effectifs ont été mobilisés (...) Il n'y a pas la moindre possibilité de voir se reproduire dans la capitale les événements inacceptables de Mars dernier. Je vous dis même l'armée pourrait servir de renfort", a assuré une source judiciaire.







