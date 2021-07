Cimetière Yoff : Le dernier match d'Ousmane Diagne « Welle », une immense foule présente à l'enterrement... (Reportage)

Moins de 24h après son décès, El Hadj Ousmane Diagne, le défenseur de l'équipe de football Niary Tally NGB et membre de l'équipe nationale de mini football a été inhumé ce jeudi matin au cimetière musulman de Yoff.



Accompagnée par l'ensemble du mouvement sportif sénégalais, ses anciens dirigeants, coéquipiers, amis et famille, la dépouille a été acheminée à "Bakhya" par une foule monstre. Encore sous le choc, les proches de "Welle" ont tous évoqué la courtoisie, la piété et la bonne humeur contagieuse du disparu.



À peine revenu de la coupe d'Afrique de mini football au Nigeria, il y'a quelques jours, Ousmane a rendu l'âme à la fleur de l'âge, des suites d'une courte maladie...









































dakaractu