Cinq nations sont fixées- Le point sur les équipes déjà qualifiées ou éliminées

LES ÉQUIPES DÉJÀ QUALIFIÉES



Sans surprise, les hôtes ouvrent le bal. Le Mexique, vainqueur de l'Afrique du Sud (2-0) puis de la Corée du Sud (1-0), a été la première nation qualifiée et fonce vers la tête du groupe A. Les États-Unis ont suivi: après le Paraguay (4-1), Team USA a maîtrisé l'Australie (2-0) pour s'assurer la qualification et la première place du groupe D.



Le troisième larron est le plus soulagé. L'Allemagne a enfin retrouvé les 16es après les fiascos de 2018 et 2022, où la Mannschaft n'était pas sortie des poules. Menés par la Côte d'Ivoire (ouverture de Kessié), les quadruples champions du monde ont renversé les Eléphants (2-1) samedi à Toronto, portés par un doublé de l'entrant Deniz Undav, dont le but victorieux est tombé dans le temps additionnel (90e+4).