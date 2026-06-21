LE PRÉSIDENT BASSIROU DIOMAYE FAYE EN VISITE OFFICIELLE EN ALLEMAGNE.

Le Président de la République a quitté Dakar ce dimanche pour effectuer une visite officielle en République fédérale d'Allemagne, du 21 au 23 juin.

Ce déplacement s'inscrit dans la dynamique de consolidation des relations entre le Sénégal et l'Allemagne, partenaire important en matière de coopération économique, d'investissements, de transition énergétique et de transfert de technologies.

Au cœur de cet agenda, la volonté du Chef de l'État de mobiliser de nouveaux leviers de croissance au service de la souveraineté et du développement du Sénégal, conformément à la Vision Sénégal 2050.