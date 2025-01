Cinquante migrants périssent dans un naufrage au large du Maroc

L’ONG espagnole Caminando fronteras a révélé le 16 janvier, un nouveau drame humain survenu en mer, soulignant la tragédie de la migration clandestine qui fait chaque année de nombreuses victimes. Selon l’organisation, au moins cinquante migrants ont perdu la vie dans un naufrage au large des côtes marocaines, après avoir quitté la Mauritanie dans l’espoir d’atteindre les îles Canaries, une destination très prisée des migrants en quête d’une vie meilleure en Europe.



Le naufrage aurait eu lieu après qu’un bateau, transportant des dizaines de personnes, a sombré en mer. Parmi les victimes, une majorité serait de nationalité pakistanaise, et le bilan humain pourrait être encore plus lourd, bien que le nombre exact de victimes demeure incertain. Les autorités marocaines, alertées par l’incident, ont annoncé, le 15 janvier, avoir secouru 36 personnes au large du Sahara, qui faisaient partie de ce groupe de migrants partis le 2 janvier des côtes mauritaniennes. Ces derniers, qui ont survécu après avoir passé treize jours à dériver en mer, ont été secourus dans un état de grande fatigue et de détresse.



Helena Maleno, directrice de Caminando fronteras, a précisé que le bateau transportait à son bord 86 passagers, dont 66 Pakistanais. Les survivants, qui ont vécu un véritable calvaire au cœur de l’Atlantique, ont témoigné des conditions extrêmes qu’ils ont endurées pendant leur traversée. Selon les témoignages recueillis, les conditions à bord étaient particulièrement difficiles, exacerbées par l’angoisse de l’inconnu et la peur constante d’une fin tragique. Malheureusement, les 50 personnes disparues, dont 44 Pakistanais, sont présumées mortes. La majorité des victimes auraient été emportées par les vagues, incapables de lutter contre les éléments déchaînés.



L’archipel des Canaries, en dépit des risques, demeure l’une des principales portes d’entrée vers l’Europe pour les migrants clandestins en provenance du continent africain. En 2024, les autorités espagnoles ont enregistré un nombre record de 46 843 arrivées sur cet archipel, soit une augmentation de plus de 17 % par rapport à l’année précédente. L’ensemble du territoire espagnol a connu une hausse significative des arrivées de migrants irréguliers, avec un total de 63 970 personnes recensées en 2024, contre 56 852 en 2023, une augmentation de 12,5 % par rapport à l’année précédente. Ce chiffre approche le triste record de 2018, où 64 298 migrants étaient arrivés illégalement en Espagne.



Les raisons qui poussent ces hommes et femmes à tenter une traversée aussi dangereuse sont multiples. En plus des conditions socio-économiques difficiles dans leurs pays d’origine, la montée en puissance des réseaux de trafiquants de migrants dans la région continue d’exacerber le phénomène. En dépit des mesures prises par les autorités espagnoles et marocaines pour lutter contre ces flux migratoires, la route vers les Canaries reste l’une des plus courues, au péril de nombreuses vies humaines.







































































apa