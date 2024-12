Cité Fadia : Un enfant retrouvé mort dans son daara, son maître accusé de l’avoir battu…

Le petit Mohamed Diop, pensionnaire dans un daara situé à la Cité Fadia, a été retrouvé mort. Ses proches accusent son maître coranique de l’avoir battu à mort.



« Notre fils était dans un daara situé à la Cité Fadia. Il était fréquemment battu par son maître coranique, mais cette fois, il a été battu à mort. L’autopsie a révélé que sa mort a été causée par des coups, entraînant des fractures à la nuque et au dos. Sa sœur a également été victime de ces violences et porte des cicatrices sur le dos », déclare un membre de sa famille sur Trouvé ou perdu.



Ndongo Diop, le père du défunt, confirme le décès de son fils. Il explique avoir été appelé pour venir récupérer l’enfant prétendument malade, mais à son arrivée, il a découvert que Mohamed était déjà mort.



Les proches de Mohamed réclament justice et demandent l’arrestation du maître coranique. « Nous avons porté plainte, mais l’individu n’a pas encore été arrêté. Nous avons besoin d’aide pour que justice soit rendue », ont-ils déclaré.





































































































senego