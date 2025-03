Cité Fayçal, Mermoz, Point-E et Fann : Des villas cédées illégalement récupérées par l’État

Selon Libération, un audit accablant a révélé que 54 villas situées dans des quartiers stratégiques comme Cité Fayçal, Mermoz, Point-E et Fann Résidence avaient été cédées sous des baux emphytéotiques jugés illégaux, générant des revenus dérisoires pour l’État.



Des loyers dérisoires face à des dépenses colossales



Ces baux emphytéotiques, octroyés pour une durée de 99 ans en violation des textes en vigueur qui limitent ces contrats à 30 ans prorogeables jusqu’à 20 ans, stipulaient des loyers symboliques compris entre 60 000 et 80 000 Fcfa par mois. Pendant ce temps, l’État dépensait chaque année près de 2 milliards de Fcfa pour loger ses fonctionnaires, une situation intenable qui a motivé l’audit initié par les autorités.



La Cité Fayçal au cœur du scandale



Construite dans les années 1990 par l’homme d’affaires Djily Mbaye, la Cité Fayçal avait été partiellement cédée à l’État pour loger des agents publics, des magistrats et des ministres. Sous la présidence d’Abdoulaye Wade, plusieurs occupants avaient tenté d’obtenir la cession définitive de ces villas, mais l’ancien ministre des Finances, Abdoulaye Diop, s’y était opposé, rappelant que la vente des biens de l’État nécessitait une loi.



En 2012, sous le régime de Macky Sall, une solution alternative avait été trouvée par l’attribution de baux emphytéotiques de 99 ans, une mesure qui s’est finalement révélée illégale et contraire aux intérêts de l’État.



La reprise en main de la Sogepa



La Sogepa a également lancé une procédure visant à récupérer des villas vendues par arrêté à des particuliers. Un exemple frappant est celui d’une villa située en face de l’hôpital Principal de Dakar, cédée à une ressortissante étrangère pour seulement 30 millions de Fcfa, qui l’a immédiatement revendue pour la somme colossale d’un milliard de Fcfa.



Aujourd’hui, la Sogepa a décidé d’agir fermement en annulant ces contrats irréguliers et en récupérant les biens concernés. L’opération ne concerne pas seulement la Cité Fayçal, mais aussi d’autres quartiers stratégiques comme Mermoz, le Point-E et Fann Résidence. L’objectif est de réinstaller des fonctionnaires dans ces logements stratégiquement situés, afin d’alléger les charges exorbitantes supportées par l’État pour héberger son personnel.





















































Le Soleil