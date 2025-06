Nouvelle nuit d'affrontements entre Israël et l'Iran, malgré les appels au dialogue et à la désescalade

Plus de 230 personnes auraient trouvé la mort en Israël et en Iran depuis qu'Israël a lancé ses premières frappes vendredi, entraînant une réplique de l'Iran.



Dimanche soir, les secours tentaient de maîtriser les incendies déclenchés par les frappes iraniennes sur la ville portuaire de Haïfa, dans le nord d'Israël. Dans la ville, une raffinerie de pétrole a été endommagée, selon l'entreprise qui l'exploite.



Le principal aéroport international d'Israël et l'espace aérien restent fermés jusqu'à nouvel ordre.

L'Iran a annoncé dimanche un bilan de 224 morts. Les autorités sanitaires ont également fait état de 1 277 blessés, sans faire de distinction entre le personnel militaire et les civils.







Affirmant opérer presque librement dans le ciel iranien, Israël a déclaré que ses attaques de dimanche avaient touché le ministère iranien de la Défense, des sites de lancement de missiles et des usines produisant des composants de défense aérienne.

L'Iran a également reconnu qu'Israël avait tué plusieurs de ses principaux généraux, dont lechef du renseignement des Gardiens de la révolution, Mohammad Kazemi.

Mais les frappes israéliennes se sont également étendues au-delà des installations militaires iraniennes pour toucher des bâtiments du gouvernement, dont le ministère des Affaires étrangères, et plusieurs installations énergétiques, ont indiqué les autorités iraniennes. Les frappes les plus récentes ont déclenché des incendies dimanche au dépôt pétrolier de Shahran, au nord de Téhéran. Un réservoir de carburant au sud de la ville a aussi été touché.







Ces frappes laissent entrevoir la possibilité d'un assaut plus important contre l'industrie énergétique iranienne, lourdement sanctionnée et vitale pour l'économie et les marchés mondiaux.

Israël, qui a dirigé ses missiles contre le programme nucléaire de l'Iran et contre ses dirigeants militaires, a déclaré que l'Iran avait tiré plus de 270 missiles depuis vendredi, dont 22 ont franchi les défenses aériennes sophistiquées à plusieurs niveaux du pays et ont causé des dégâts dans des banlieues résidentielles, tuant 14 personnes et en blessant 390 autres.



Les dirigeants du monde entier veulent éviter une escalade



Israël, seul État doté de l'arme nucléaire au Moyen-Orient, a déclaré que cette attaque - la plus puissante jamais menée contre l'Iran - visait à empêcher ce pays de développer une arme nucléaire.

Le dernier cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran sur l'avenir du programme nucléaire de Téhéran était prévu dimanche à Oman, mais a été annulé après l'attaque israélienne.

Kaja Kallas, chef de la politique étrangère de l'Union européenne, convoquera mardi une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères des 27 États membres afin de discuter du conflit entre Israël et l'Iran.







Cette réunion, qui se tiendra par visoconférence, "sera l'occasion d'un échange de points de vue, d'une coordination de l'action diplomatique auprès de Tel-Aviv et de Téhéran, et de discussions sur les prochaines étapes possibles", a déclaré dimanche le bureau de Kaja Kallas.





"Nous poursuivrons notre contribution à tous les efforts diplomatiques visant à réduire les tensions et à trouver une solution durable à la question du nucléaire iranien, qui ne peut se faire que par le biais d'un accord négocié", a déclaré le bureau de Kallas.



Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche dans un message sur les réseaux sociaux que l'Iran et Israël "devraient conclure un accord et concluront un accord", comparant ses efforts aux accords qui ont mis fin aux hostilités entre l'Inde et le Pakistan et à d'autres tensions dans le monde.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que si les frappes israéliennes sur l'Iran cessaient, "nos répliques cesseraient également".