Bombardements sur Téhéran : la radiotélévision iranienne touchée en plein direct

Le bâtiment de la radiotélévision d'État iranienne (IRIB) a été touché ce lundi 16 juin par une frappe israélienne, interrompant la diffusion en direct de la chaîne. L'attaque s'est produite alors qu'une présentatrice critiquait vivement Israël à l'antenne. On peut la voir quittant précipitamment le plateau, alors qu'une fumée blanche l'envahit, selon un média iranien qui a publié une vidéo de l'incident.





Sur l'antenne de LCI, le correspondant permanent de RFI en Iran, Siavosh Ghazi, a confirmé l'incident tel qu'il avait lui-même pu l'observer en direct à la télévision, et alors qu'il a pu entendre l'explosion de là où il se trouvait. Un premier impact avait été ressenti, que la présentatrice commentait à l'antenne, puis un second qui semble avoir touché les studios. Après cette coupure du direct, la télévision iranienne a diffusé des programmes préenregistrés, selon le journaliste.



Après une brève interruption, la télévision a ensuite repris ses émissions en direct, selon l'AFP. "Le régime sioniste, ennemi de la nation iranienne, a mené il y a quelques minutes une opération militaire contre le réseau d'information de la République islamique d'Iran", a déclaré Hassan Abedini, un responsable d'IRIB.





Peu avant l'attaque, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait affirmé dans un communiqué qu'IRIB était "sur le point de disparaître" après un appel de l'armée à la population à évacuer la zone du siège de cette institution dans le nord-est de Téhéran. "Le porte-voix de la propagande et de l'incitation iranienne est sur le point de disparaître. L'évacuation des résidents des environs a commencé", avait déclaré ce ministre réputé proche de Benyamin Nétanyahou.



L'armée israélienne avait appelé auparavant les habitants d'une zone d'un arrondissement du nord-est de Téhéran à évacuer, en prévision de frappes sur des "infrastructures militaires appartenant au régime iranien".















































Tf1Info