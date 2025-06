Escroquerie numérique d’envergure Youssou Ndour porte plainte à la Cybersécurité

lundi 23 juin 2025 • 88 lectures • 0 commentaires



TECHNOLOGIE 30 MINS Taille



Escroquerie numérique d’envergure Youssou Ndour porte plainte à la Cybersécurité

Victime d’une escroquerie numérique d’envergure, Youssou Ndour a saisi, selon L’Observateur qui promet d’y revenir plus amplement dans son édition de ce mardi 24 juin 2025 , la Division de la cybersécurité pour porter plainte contre un réseau de faussaires opérant sur les réseaux sociaux. En cause

Une campagne frauduleuse orchestrée par des individus qui, usurpant son identité, proposent de prétendues «assistances financières remboursables sans intérêts», le tout sous couvert de solidarité.



Cette arnaque, diffusée à grande échelle via de faux profils et des sites douteux, a semé la confusion parmi de nombreux internautes. Plusieurs victimes, abusées par la notoriété et la générosité associées à la figure de Youssou Ndour, ont fini par alerter son entourage après avoir été flouées. Face à la multiplication des signalements, l’artiste et entrepreneur a d’abord saisi les responsables de la plateforme Meta, sans succès notable.



Déterminé à faire cesser cette usurpation nuisible, Youssou Ndour a décidé de porter l’affaire devant les autorités compétentes. Une plainte formelle a été déposée par son avocat auprès de la Division de la cybersécurité , qui a ouvert une enquête pour identifier les auteurs de cette manipulation frauduleuse.





































IGFM