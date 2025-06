Exécution budgétaire 1er trimestre 2025 : 1 027,82 milliards de fCfa mobilisés en fin mars

Les ressources mobilisées par l’Etat du Sénégal, de janvier à fin mars 2025, au titre du budget général se sont élevées à 1 027,82 milliards de f Cfa. Ce qui représente, selon le rapport de la tutelle, 21,44% de l’objectif annuel de 4 794,60 milliards fixé par la loi de finances initiale de 2025 (LFI 2025). Par rapport à la même période en 2024, la mobilisation de ces ressources a enregistré une hausse de 91,06 milliards en valeur absolue, soit 9,72% en valeur relative.



« A la fin du premier trimestre 2025, les ressources internes du budget général ont été recouvrées à hauteur de 1 019,82 milliards, soit un taux de réalisation de 96,15% par rapport à l’objectif fixé de 1 060,70 milliards au premier trimestre », rapporte le document.



111,12 milliards de ressources internes recouvrés



Concernant les ressources internes, elles sont ainsi constituées de recettes fiscales pour 960,26 milliards et de recettes non fiscales pour une valeur de 59,56 milliards. Comparé à la même période de l’année 2024, la même source renseigne que le recouvrement des ressources internes est en hausse de 111,12 milliards. C’est-à-dire, une croissance de 12,23% portée par une augmentation des recettes fiscales de 99,44 milliards et une progression des recettes non fiscales de 11,68 milliards.



Dans la période sous revue, les dons reçus au cours du premier trimestre de 2025 se sont établis à 8,00 milliards, soit 3,27% des prévisions de la loi de finances initiale (LFI) 2025. Ils sont essentiellement constitués de dons en capital destinés à financer des projets d’investissement. Les tirages sur dons en capital proviennent pour 60% des principaux partenaires que sont la Banque mondiale (35%) et la KFW (15%).



Les crédits de paiement passent de 6 395,07 à 6 410,78 milliards



Par rapport aux modifications de crédits de paiement ouverts par la loi de finances, le rapport indique que les crédits de paiement (CP) ouverts par la LFI 2025 ont connu une hausse de 15,71 milliards. Au cours du premier trimestre de 2025, elles sont passées de 6 395,07 à 6 410,78 milliards, du fait des reports de crédits de 15,71 milliards sur les dépenses en capital financées sur ressources internes.



Globalement, la répartition par catégorie de dépenses intégrant les reports de crédits de la LFI 2025 se présente comme suit : les crédits ouverts au titre de dépenses d’acquisition de biens et services de l’État ont connu une diminution d’un montant de 4,60 milliards. Concernant les crédits ouverts au titre de dépenses de transfert courant, le ministère en charge du Budget informe qu’ils ont enregistré une augmentation de 4,60 milliards. Quant aux crédits ouverts au titre de dépenses d’investissement exécutées par l’Etat, ils ont connu une hausse de 5,57 milliards. Et, en dernier lieu, les crédits ouverts au titre de dépenses de transferts en capital ont connu une augmentation de 10,14 milliards.































































Le Soleil