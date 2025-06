Secteur parapublic : 792,88 milliards de dette contractée par les 176 structures de l’Etat

Le rapport d’exécution budgétaire du premier trimestre 2025, publié par le ministre des Finances et du Budget montre que la dette bancaire du secteur est ainsi répartie : 504,04 milliards pour le FERA ; 2, 09 milliards pour l’ASER ; 24, 04 milliards pour le FHS et 0,03 milliard de découvert bancaire pour le CHR de Tambacounda. La dette d’exploitation qui s’élève à 226,77 milliards est décomposée, selon la tutelle de dettes fournisseurs de 150,76 milliards ; de dettes fiscales de 54,18 milliards et de dettes sociales de 21,83 milliards.



Concernant 176 organismes publics (OP) du secteur parapublic, le document indique qu’il s’agit notamment de 34 agences ; de 35 structures administratives similaires ou assimilées ; de 36 établissements publics de santé. Mais aussi, de 21 Universités, Facultés, écoles supérieures et ISEP ; de 07 Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS). Et de 14 écoles et instituts ; de 14 établissements publics à caractère administratif local (Agences régionales de Développement) et de 15 établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC). Ces derniers ont cumulé un budget de 2 140,73 milliards.



Les charges financières de la dette de l’Etat estimées à 225,24 milliards



D’après le rapport des services du ministre Cheikh Diba, les ressources de ces entités comprennent : les ressources propres pour une valeur de 1 136,44 milliards, soit 53,1%. Les transferts directs de l’Etat sont évalués à 537,22 milliards, soit 25,1%, décomposés en transferts courants pour 404,18 milliards et en transferts en capital pour 133,03 milliards. Concernant les ressources extérieures (PTF), elles sont à 450,41 milliards, soit 21,0% et les autres emprunts sont arrêtés à 16,66 milliards, soit 0,8% des prévisions de recettes globales.



Au-delà de la dette des entreprises parapubliques, le document informe que les charges financières de la dette de l’Etat au cours du premier trimestre 2025 se sont élevées à 225,24 milliards, soit 24,16% des prévisions de la LFI 2025. « Comparées à la même période de l’année précédente, les charges financières ont augmenté de 43,57 milliards, soit 23,98%. Cette hausse est imputable aux charges de la dette intérieure et extérieure qui ont augmenté respectivement de 25,44 milliards et 18,13 milliards », lit-on dans le texte.















































Le Soleil