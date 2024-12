Cité Keur Gorgui: Barth promet d’étendre ses visites de chantier jusque devant le domicile de SONKO

Barthélémy DIAS a exprimé sa détermination à poursuivre ses actions malgré les obstacles politiques et judiciaires. Il a affirmé qu’il continuerait ses visites de chantiers à travers Dakar, soulignant que les travaux déjà lancés se poursuivront sans interruption. Il a notamment annoncé, dans un entretien avec la 7TV et la SEN TV, qu’il se rendrait à la Mosquée Massalikul Jinan pour inspecter les chantiers en cours, précisant qu’il ne craignait pas d’y être confronté. Selon lui, ceux qui chercheraient à l’empêcher de poursuivre ses actions n’oseraient pas le trouver dans un lieu aussi emblématique que cette mosquée.



Le fils de Jean-Paul DIAS a également ajouté qu’il était prêt à affronter ses opposants directement, en affirmant qu’il irait jusqu’à leur domicile pour leur montrer sa force. «Je vais amener le travail jusque chez lui», a-t-il déclaré, insistant sur le fait qu’il continuerait à mener à bien les projets d’infrastructures, même devant la maison de ses détracteurs, qu’il accuse de ne pas savoir travailler.





Par ces propos, DIAS met en avant sa volonté de ne pas céder face aux pressions et de défendre son action en tant que maire. Pour rappel, il a été démis de cette dernière fonction par décision du Préfet de Dakar suite à une requête déposée par un jeune militant de PASTEF du nom de Bayna GUEYE, conformément `l’Article 277 du Code électoral.









































walf