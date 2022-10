Cité Keur Gorgui - Un homme d'une trentaine d'années, entre la vie et la mort : un témoin déplore la lenteur des secours...

Vers 18 heures, au niveau du grand rond-point de la cité Keur Gorgui, un homme d'une trentaine d'années est tombé du pont, se retrouvant dans une situation grave. Un témoin répondant au nom de Mame Ngoné Fall, au micro de la rédaction de Dakaractu est revenu sur l'état dans lequel elle a trouvé l'homme avant de déplorer le retard noté dans l'intervention des sapeurs-pompiers.

« À la descente de mon travail, juste à hauteur du grand rond-point de la cité Keur Gorgui, je trouve un homme qui a entre 30 et 40 ans, dans un état lamentable. On a essayé d'appeler par tous les moyens à notre disposition les services de secours, en vain... J'ai été obligée de contacter un ami qui m'a aidé à faire une publication sur Facebook », a-t-elle raconté. C’est après un peu plus deux heures d'horloge, que les services de secours sont arrivés. Le malheureux a été admis en urgence à l'hôpital Fann...





































dakaractu