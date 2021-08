Cité Mixta: La DSC arrête deux trafiquants avec plus de 02 millions de frs Cfa en faux billets

Une prouesse ! La Division spéciale de cybersécurité (Dsc) a encore frappé au cœur d'une mafia très organisée. En effet, les hommes du commissaire Aly Kandé ont démantelé hier un réseau de trafiquants de faux billets à la Cité Mixta selon des informations exclusives de Seneweb.



Exploitant une information faisant état d'une bande s'activant dans la mise en circulation de billets de banque non authentiques m, les éléments du Groupe de recherche et d’interpellation (Gri)de ce service ont surpris deux faussaires dans un appartement au niveau de cette localité.



Ainsi, la descente policière à la Cité Mixta s'est soldée par la saisie de 2.500.000 ( deux millions cinq cent mille) en faux billets de banque et 07 téléphones portables.



Pris la main dans le sac, M.Diouf, se disant vendeur de téléphones portables et son acolyte M. Ndiaye se disant commerçant, ont été embarqués dans les locaux de la Division Spéciale de Cybercriminalité pour les besoins de l’enquête.



Selon des sources autorisées de Seneweb, ces faussaires sont actuellement placés en garde-à-vue pour association de malfaiteurs, contrefaçon, détention et mise en circulation de monnaies ayant cours légal sur le territoire national (articles 119 à 124 CP).



L'enquête suit son cours !