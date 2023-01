Clash entre Sonko et Mollah Morgan- Les atomes ne sont plus crochus

C'est la fin du compagnonnage entre le rappeur base au Canada et le leader de Pastef. En effet dans un de ses fameux live Mollah Murgan s'en prend violemment a Ousmane Sonko qu'il accuse carrément d'avoir un double visage.

Dans cet audio, il demande au leader de Pastef de montrer aux Sénégalais son vrai visage c'est a dire celui du monstre violeur et menteur en diable qu'il est.

Mollah menace d'ailleurs de divulguer les photos et video compromettantes en sa possession et qui mettent en cause le "bourreau d'Adji Raby Sarr".

Il n'en fallait pas plus pour qu'un répondeur automatique de l'ex client attitré de Sweet Beauty ne lui apporte la réplique en prétendant que Sonko n'a jamais rencontre le rappeur et qu'il ne le connait pas.

Pourtant les deux hommes étaient en phase il n'y a guère. Que signifie cette soudaine rebuffade? Le rappeur a-t-il réellement des éléments compromettants contre Sonko? En tout cas ce dernier est prévenu. Selon son attitude Murgan menace de diffuser ses vidéos si Sonko ne dit pas la vérité aux Sénégalais, particulièrement à cette bande de gougnafiers à la solde de "Kor Adji sarr".

Quoi qu'il en soit, ça sent le clash!



Dakarposte, qui suit comme de l'huile sur le feu ce qu'il est convenu d(appeler "le cas Mollah vs Sonko", y reviendra avec une ébauche de détails !







njaydakarposte@gmail.com