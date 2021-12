Classement 2021 : La télévision et la radio les plus suivies au Sénégal dévoilées (Médiamétrie)

Médiamétrie a rendu public les résultats (2e Trimestre 2021) de son étude sur l’audience des télévisions sénégalaises et des radios. Pour ce qui est de la Télé, la Tfm est en tête des classements. Ci-dessous les résultats in extenso.



Télévision :



Entre le 3 octobre et le 29 novembre 2021, plus de 7 habitants sur 10 (78,6%) du Grand Dakar ont regardé la télévision chaque jour (Lundi-Dimanche). Ils y ont consacré en moyenne 3h40 quotidiennement.



Sur cette période, les chaînes de télévision du TOP 3 (Tfm, Sen Tv puis Sunuyeuf) ont réalisé, à elles 3, une part d’audience de 43,7%. Tfm rassemble le plus grand nombre de téléspectateurs au quotidien devant Sen TV puis Sunuyeuf.



Radio



Sur la même période, plus de la moitié des habitants du Grand Dakar (56,6%) ont écouté chacun la radio en moyenne 3h09 par jour (Lundi-Vendredi).



Les stations ZIK FM et RFM sont les plus écoutées au Sénégal, représentant, à elles seules, plus de la moitié de l’audience de la radio (69,1%), devant LAMP FALL FM, SUD FM et RFI.



Internet



Les habitants du Grand Dakar ont également été interrogés sur leur équipement individuel en smartphone. Plus de 8 personnes sur 10 (85,0%) possèdent un smartphone.



Concernant la pratique d’Internet, 74,4% des personnes interrogées ont consulté Internet chaque jour ou presque. Les usages des réseaux sociaux se maintiennent : 63,7% des individus sont inscrits sur au moins un réseau social. Facebook arrive toujours en tête, suivi d’Instagram et Twitter.





















































