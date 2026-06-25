Classement des meilleurs 3èmes : Les premiers résultats sont à l'avantage du Sénégal

Condamné à la victoire pour espérer faire partie des meilleurs troisièmes de la Coupe du monde 2026, le Sénégal peut être optimiste après les premières rencontres de la 3e journée. L'Ecosse, tout comme la Corée du Sud, ont terminé 3e avec 3 points et une différence de but négative (-3 pour les Ecossais) et -1 pour les Sud-coréens). En cas de victoire par deux buts d'écart face à l'Irak, le Sénégal passera devant ces deux pays, en attendant les 8 autres groupes.



Après la défaite 3-2 face à la Norvège, le Sénégal semblait avoir perdu ses chances de qualification en seizième de finale de la Coupe du monde. Mais, les premiers résultats de la 3e journée peuvent redonner confiance aux Lions de la Téranga. Sur les trois groupes qui ont joué hier (nuit du mercredi au jeudi), deux ont eu des résultats favorables aux Sénégalais.



L'Ecosse, qui affrontait le Brésil après une victoire et une défaite, s'est lourdement inclinée, 3-0. La sélection européenne, qui termine 3e, compte donc 3 points d'avance sur le Sénégal, avec une différence de but de -3 en ayant marqué une seule fois. Ce qui veut dire qu'en cas de victoire face à l'Irak (même 1-0), le Sénégal passera devant les écossais au classement des meilleurs troisièmes.

Mais le Sénégal ne sera pas seulement en concurrence avec l'Ecosse. D'où l'intérêt porté sur la poule A avec les matchs Mexique - Tchéquie et Corée du Sud - Afrique du Sud. Grâce à la victoire des Mexicains (3-0) et celle des Sud-Africains (1-0), la Corée du Sud termine 3e, avec 3 points et une différence de but de -1. Ce qui veut dire qu'il faudra une victoire d'au moins par deux buts d'écart pour permettre aux Lions de la Téranga de passer devant Son Heung-Min et ses coéquipiers.



Avec deux troisièmes de groupes accessibles, il n'en faut plus que deux autres sur les 8 poules restantes pour que le Sénégal passe en seizième de finale en cas de victoire (en soignant sa différence de but) face à l'Irak. La poule E (Allemagne 6 points, Côte d'Ivoire 3 points, Équateur 1 point et Curaçao 1) et la poule G (Egypte 4 points, Iran 2 points, Belgique 2 points et Nouvelle Zélande 1 point) seront particulièrement scrutées par les Sénégalais, puisqu'elle sont celles où il y a le plus de chance de voir un 3e avec 3 points ou moins.

A rappeler que toutes ces possibilités sont adossées à une hypothétique victoire du Sénégal face à l'Iran lors du dernier match de poule.

















































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