Cleaning Day : « Toute personne qui traverse Rufisque sa première réaction est de dire que c’est une ville sale. Nous devons corriger ça » (Souleymane Ndoye)

Partager

Lors du lancement de la Campagne Nationale de Promotion et de la Propreté, le 8 Août dernier au CIDAD, le Chef de l’Etat Macky Sall avait institué une journée nationale de la propreté, une semaine nationale de la propreté et le prix de la commune la plus propre. Décision qu'il a récemment réitérée lors de son discours à la nation du 31 décembre dernier.



À cet effet, la ville de Rufisque à l’instar des autres localités du pays, a procédé au lancement officiel de la journée nationale du Cleaning Day, ce samedi 4 janvier au Boulevard Maurice Guèye, sous la présence effective du préfet, des maires ainsi que de l’ensemble des autorités administratives et coutumières de la ville.



Parmi elles, M. Souleymane Ndoye, député à l’Assemblée nationale, par ailleurs, président du Conseil Départemental de Rufisque qui a profité de l'occasion pour donner ses appréciations sur cette journée.

« Nous saluons cette initiative majeure que le président de la République a prise sous le plan national en instaurant cette journée du 4 janvier comme journée de la propreté. » Cependant, Souleymane Ndoye rappelle que "lors du dernier conseil des ministres décentralisé, l’Etat avait pris l’engagement de fermer le canal à ciel ouvert, d’élargir la route nationale. Cela est une nécessité."

Par ailleurs, le président du conseil départemental, a lancé un message à l'endroit de la population pour qu’elle s’approprie du concept, à l’image d’autres pays comme le Rwanda. «Nous lançons un appel aux citoyens pour qu’ils prennent cette affaire très au sérieux, qu’ils en fassent une affaire propre comme si c’était un match de football qu’on prépare dans un quartier. Rufisque était une ville propre, mais aujourd'hui, force est de constater que la ville a perdu son lustre d'antan. Toute personne qui traverse Rufisque sa premiere réaction est de dire que Rufisque est une ville sale. Nous devons corriger ça. Nous devons relever ce défi.», a-t-il ajouté. Ainsi, toujours lui, « dès ce mercredi, une réunion sera organisée avec le préfet pour tracer un plan d’urgence de certains activités du département de Rufisque par des actions dans nos quartiers respectifs », a-t-il informé lors de cette journée nationale de nettoiement.