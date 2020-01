Cleaning Day" à la Médina : « Il s'agit d'offrir une politique d'hygiène à la population » (Cheikh Bâ, DG CDC)

Comme le conçoit le président de la République, "la question du nettoiement et de la préservation du cadre de vie interpelle tout citoyen". Ainsi, l'engagement de ses ministres, collaborateurs et même militants, s'est visiblement matérialisé ce Samedi avec le lancement de la "Journée Nationale de Nettoiement" qui est déroulée sur toute l'étendue du territoire.

À la Médina, le leader de la CATB n'a pas été en reste dans cette initiative citoyenne. Pour le Médinois, au delà de cette action de lutte contre l'insalubrité, "il est question de faire preuve de culture de la propreté à travers des politiques d'hygiène".



Soutenant cette vision que le président de la République a en matière de lutte contre l'insalubrité, l'ancien directeur général des impôts et des domaines saluera ces décisions dans ce sens.



La campagne de nettoiement a débuté à la rue 29 pour des raisons stratégiques et compte tenu de la mosquée et de la structure de santé qui s'y trouvent.

Cheikh Ahmed Tidiane Bâ promettra que les autres zones de la Médina seront aussi nettoyées.











dakaractu