Clédor Sène : « Ils cherchent tous à fuir, ils passent par la Gambie… Macky Sall doit être convoqué »

L’ activiste sénégalais, Clédor Sène, a exprimé son mécontentement concernant la gestion des affaires de l’ancien président Macky Sall et d’autres responsables de son régime par le gouvernement actuel. Dans une interview donnée sur la chaîne YouTube Sénégal 7 le jeudi 9 mai 2024, Clédor a critiqué le départ de Macky Sall du pays et l’absence de convocations pour les responsables impliqués dans des affaires de corruption.



Selon Clédor Sène, “Le gouvernement se trouve devant un impératif : il doit convoquer l’ex-président Macky Sall, car c’est une exigence nationale. Cette convocation est perçue comme une demande sociale et populaire, un espoir des populations de voir l’ex-président répondre de ses actes. Honnêtement, lorsque je l’ai vu partir dans son avion, j’étais profondément désolé, car son départ complique sensiblement la tâche.”





L’activiste a également souligné que plusieurs responsables de l’ancien régime utilisent diverses stratégies pour fuir le Sénégal, telles que passer par des pays frontaliers ou profiter de voyages religieux. “De plus, je constate que certaines personnes trouvent des stratégies pour s’évader, en passant par la Gambie ou en profitant des soi-disant Oumra à la Mecque. Il semble que tous cherchent à fuir. Pourquoi attendons-nous pour les convoquer? Les rapports sont publiés, et il y a suffisamment de matière pour engager des procédures de condamnation. Sachez simplement qu’ils sont nombreux à s’enfuir.”



M. Sène a également mentionné que les responsables incriminés sont conscients de la gravité de leurs actes et ont donc choisi de quitter le Sénégal pour refaire leur vie à l’étranger, abandonnant leurs biens immobiliers. “D’ailleurs, il est important de comprendre qu’ils ont préféré abandonner leurs biens immobiliers pour échapper à l’emprisonnement, emportant avec eux des milliards. Ils ont les moyens de refaire leur vie à Dubaï, au Canada ou ailleurs. Ils n’auront aucune difficulté à mener une belle vie là-bas, conscients que, vu les récits des jeunes libérés de prison, cet endroit n’est pas fait pour eux.”



Clédor Sène s’est exprimé sur ces sujets lors d’une interview sur la chaîne YouTube Sénégal 7, ce jeudi 9 mai 2024. Il est une figure controversée, notamment depuis son implication présumée dans l’assassinat de Maître Babacar Sèye, le 15 mai 1993, un crime qui a engendré de nombreuses polémiques au Sénégal. Malgré sa condamnation à l’époque, il a bénéficié d’une loi d’amnistie votée par le président Abdou Diouf.





























































senego