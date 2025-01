Climat, immigration, transgenre : les premiers décrets de Donald Trump

Après leur arrivée au Capitole, Donald Trump et son vice-président, JD Vance, ont prêté serment. Donald Trump a ensuite prononcé son discours d'investiture, qui a duré plus de 30 minutes. "L'âge d'or de l'Amérique commence dès aujourd'hui", a affirmé le nouveau président en introduction de son discours d'investiture.



Des dignitaires étrangers, y compris des dirigeants du monde entier, ont assisté à l'événement. La Première ministre italienne, Georgia Meloni, le président argentin, Javier Milei, et le vice-président chinois, Han Zheng, étaient présents.



Une foule de milliardaires, de chefs d'entreprise et de personnalités influentes ont également été invités à assister à la cérémonie. Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, Mark Zuckerberg de Meta, Jeff Bezos d'Amazon, Dana White, patron de l'UFC, et Bernard Arnault de LVMH figuraient parmi les participants.



À peine réinstallé dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, Donald Trump a signé une une centaine de décrets présidentiels.





Décret de grâce de certains émeutiers du Capitole



Il a signé le décret de grâce en faveur de centaines de personnes condamnées pour leur participation à l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021, les qualifiant de nouveau d’"otages".



"C’est pour le 6 janvier, pour les otages, environ 1 500 personnes qui seront complètement graciées", a précisé le nouveau président.





Sursis pour TikTok et réduire l’inflation au plus vite



Donald Trump a signé un mémorandum largement symbolique qu'il a décrit comme ordonnant à toutes les agences fédérales de lutter contre l'inflation des prix à la consommation en abrogeant les mesures prises par Joe Biden.



Le nouveau président allège les contraintes réglementaires pesant sur la production de pétrole et de gaz naturel, ce qui, promet-il, fera baisser les coûts des biens de consommation.



En matière de commerce, il a déclaré qu'il imposerait des droits de douane de 25 % au Canada et au Mexique à partir du 1er février, mais il n'a pas annoncé ses projets de taxation des importations chinoises.



Donald Trump a également signé un décret visant à suspendre pendant 75 jours l'interdiction de TikTok décrétée par le Congrès. Selon lui, cette période servira à trouver un acheteur américain pour la plateforme dans le cadre d'un accord qui protégerait les intérêts de sécurité nationale, tout en permettant à la populaire plateforme de médias sociaux de rester ouverte aux Américains.





Répétant ce qu'il avait fait lors de son premier mandat, Donald Trump a signé un décret retirant les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il a également ordonné un examen approfondi des dépenses américaines en matière d'aide à l'étranger.



Ces deux mesures s'inscrivent dans le cadre de son approche isolationniste des affaires étrangères, "America First".



Plus symboliquement, Donald Trump a également prévu de signer un décret rebaptisant le golfe du Mexique "golfe d'Amérique". La plus haute montagne d'Amérique du Nord, actuellement connue sous le nom de Denali - rebaptisée par l'ancien président Barack Obama - reprendra son ancien nom de mont McKinley.







Immigration et sécurité nationale



Donald Trump a annulé plusieurs décrets sur l'immigration pris sous la présidence de son prédécesseur, dont un qui réduisait le champ d'application des expulsions. Joe Biden avait ordonné de donner la priorité à l'expulsion des personnes qui commettent des crimes graves ou qui sont considérées comme des menaces pour la sécurité nationale.



Cette annulation fait partie du plan, promis pendant la campagne, qui consiste à mettre en œuvre le "plus grand programme d'expulsion de l'histoire des États-Unis". Il rétablit également la politique d'immigration telle que Donald Trump la menait lorsqu'il a quitté ses fonctions en janvier 2021.



Le nouveau président a également déclaré une urgence nationale à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et prévoit d'envoyer des troupes pour aider à soutenir les agents de l'immigration et à restreindre l'asile et les réfugiés.



Il tente également de mettre fin au droit du sol. Il n'est pas encore certain que son décret survive aux inévitables contestations juridiques, étant donné que le droit du sol est inscrit dans la Constitution américaine.



Donald Trump a également suspendu temporairement le programme d'admission des réfugiés aux États-Unis, dans l'attente d'un examen visant à évaluer les implications du programme en termes de sécurité publique et de sécurité nationale.



Il s'est aussit engagé à relancer une politique qui obligeait les demandeurs d'asile à attendre à la frontière mexicaine, mais il n'est pas certain que le Mexique accepte à nouveau des migrants maintenant que ses relations avec Washington sont tendues.



Le 47e président des États-Unis a également mis fin à l'application CBP One, une application frontalière mise en place sous l'ère Biden qui permettait à près d'un million de migrants d'entrer légalement sur le territoire.



Sur le plan de la sécurité nationale, le nouveau président a révoqué toutes les habilitations de sécurité actives d'une longue liste d'ennemis présumés. Cette liste comprend l'ancien directeur du renseignement national James Clapper, l'ancien directeur de la CIA et secrétaire à la défense Leon Panetta, ainsi que son propre ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton.





Donald Trump a signé des documents qui, selon lui, retireront officiellement les États-Unis des accords de Paris sur le climat. Il avait fait la même chose lors de son premier mandat, mais Joe Biden était revenu sur sa décision dès son entrée en fonction.



Donald Trump a déclaré une situation d'urgence en matière d'énergie alors qu'il cherche à tenir sa promesse de campagne de "drill, baby, drill" ("forez, forez") , et a déclaré qu'il éliminerait ce qu'il appelle "le mandat de Joe Biden sur les véhicules électriques".







Donald Trump a mis fin aux embauches au sein du gouvernement fédéral, à l'exception de l'armée et d'autres secteurs de l'administration qu'il n'a pas nommés. Il a instauré un gel des nouvelles réglementations fédérales alors qu'il jette les bases de sa deuxième administration.



Il a également donné des pouvoirs officiels au nouveau département gouvernemental appelé "Department of Government Efficiency" (DOGE), qui est dirigé par l'homme le plus riche du monde, Elon Musk.



Le DOGE est vendu comme effort de rationalisation du gouvernement et de son fonctionnement. Il ne s'agit pas d'une agence officielle, mais Donald Trump semble prêt à accorder à Elon Musk, propriétaire de Tesla, SpaceX et X, un large éventail de pouvoirs pour recommander des réductions dans les programmes et les dépenses du gouvernement.





Donald Trump fait reculer les protections accordées aux personnes transgenres et met fin aux programmes de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) au sein du gouvernement fédéral. Il s'agit dans les deux cas de changements majeurs dans la politique fédérale, qui sont conformes aux promesses de sa campagne électorale.



Un décret a déclaré que le gouvernement fédéral ne reconnaîtrait que deux sexes immuables, l'homme et la femme. Ils seront définis en fonction du fait que les personnes naissent avec des ovules ou des spermatozoïdes, plutôt qu'en fonction de leurs chromosomes.



Le décret prévoit la ségrégation des prisons fédérales, des refuges pour les victimes de viol et des migrants en fonction du sexe défini par le décret. L'argent des contribuables fédéraux ne sera plus utilisé pour financer les "services de transition". Un autre décret a mis un terme aux programmes d'aide à l'intégration des immigrants. Donald Trump a demandé à la Maison Blanche de les identifier et d'y mettre fin rapidement au sein du gouvernement.