Clôture de la campagne de Wallu : Wade, le grand absent

Les militants et sympathisants du Parti démocratique ­sénégalais (Pds), avant-garde de la Coalition Wallu, s’étaient donné rendez-vous hier à la place publique de Guinaw-Rails Sud pour ce qui devait être un accueil triomphal du pape du Sopi, Me Abdoulaye Wade, annoncé par les leaders du parti pour la ­clôture de la campagne. Malheureusement, «Gorgui» (le Vieux) a fait faux bond aux militants. Certains responsables ont voulu relativiser en affirmant que même si le vieux leader n’était pas sur place, l’essentiel était qu’il était déjà à Dakar depuis 16h. D’autres par contre, ont reconnu avec le sourire que l’annonce était une stratégie pour mobiliser et voir si le parti est toujours vivant dans la banlieue.

A ce meeting de clôture de la campagne hier, on a noté la présence des responsables comme la députée Mame Diarra Fam, Woré Sarr, Mamadou Lamine Diallo, Bougane Guèye Dany, Moussa Fall, Cheikh Aliou Bèye, entre autres. Tous ont tenu des discours visant à convaincre les militants de faire un vote massif pour obtenir la majorité à l’Assemblée nationale. «Rien qu’avec la cherté de la vie aujourd’hui, les Sénégalais sont convaincus que Macky Sall a échoué sur toute la ligne. Le Sénégal est arrivé à un stade où personne ne veut plus vivre ici», a déclaré Mame Diarra Fam. Mamadou Lamine Diallo, du mouvement Tekki, a demandé la révision «des licences de pêche. Parce qu’il y a une mauvaise gestion des contrats, ce qui cause à beaucoup de personnes qui sont dans le secteur de la pêche, d’énormes difficultés».

Bougane Guèye Dany a donné l’ordre à tous les militants de Gueum sa bopp, de se rallier à la Coalition Yaw et voter massivement pour une victoire éclatante au soir du 31 juillet prochain. Du côté de Lamine Thiam, le mandataire national de Wallu, on s’est prononcé sur la sécurisation du vote : «J’exhorte les militants à faire en sorte que le jour du vote, tout le monde, après avoir accompli son devoir civique, puisse rester sur place pour sécuriser le vote.» Il faut néanmoins relever que l’absence de Dr Cheikh Dieng a été plus que notable et a poussé de nombreuses personnes à se poser des questions sur ce qui pouvait justifier cela.



















































