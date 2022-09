Clôture de la session d’installation de la 14e législature : Plus de peur que de mal !

L’épilogue aura été long devant les plus de six millions de sénégalais qui ont désigné les nouveaux élus. Très mouvementée hier avec des parlementaires qui se sont donné en spectacle, la nouvelle assemblée a fait la grande majorité des unes des journaux ce mardi.

Les dégâts matériels et les batailles rangées entre députés n’ont pas empêché l’élection du président de l’assemblée qui aura suscité la rogne suivie de bouderie d'une Aminata Touré.

Cette tumulte aura fait naître chez les sénégalais désolation et amertume, même s'il y a eu tentative de rattrapage ce mardi. Les députés de l’opposition qui ont regagné l’hémicycle aux environs de 10h, ont été « plus sages ».

À l’arrivée du président Amadou Mame Diop, le vote pour les vice-présidents a débuté. Tout se déroulait bien jusqu’au moment où le député-maire Farba Ngom s'est levé pour voter par procuration pour Aminata Touré qui a même tweeté sa désapprobation. Après plusieurs discussions, les membres de l’opposition ont rejoint leur place pour continuer le vote. Globalement, au sein de l’hémicycle, la suite de l’installation n’a pas fait de dégâts comme l'avaient craint plusieurs sénégalais.







De l’installation des vice-présidents à celle des questeurs de l’assemblée, il y a eu plus de peur que de mal ! Après le discours inaugural et unificateur du ministre du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions face aux 165 parlementaires, c’est ensuite au président de l’assemblée de féliciter l’esprit qui a prévalu durant le vote qui s’est bien déroulé avant d’inviter les parlementaires au respect des sénégalais qui attendent une législature concertée.

Conformément aux dispositions de l’article 35 alinéa 1 du règlement intérieur de l’assemblée nationale, Amadou Mame Diop a rappelé aux députés la préparation de la mise en place des commissions qui se fera en perspective de la prochaine séance plénière qui aura lieu le 20 septembre 2022.