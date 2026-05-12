Coalition « Diomaye Président » : Mimi Touré sonne la mobilisation et met en garde contre les « tentatives de déstabilisation »

Pour Mimi Touré, le succès des dernières mobilisations à Tambacounda, Pikine et Mbour commence à inquiéter certains adversaires. Conséquence : des « tentatives de déstabilisation » marquées par la prolifération de fausses informations.



« Ne pas se laisser distraire »

Face à ce climat, l’ancienne Première ministre exhorte ses alliés à rester concentrés : « Ne vous laissez pas distraire par les fakenews, les manipulations et les infiltrations ».



L’objectif reste inchangé : poursuivre l’implantation territoriale en vue des prochaines élections locales. Après les étapes réussies, la consigne est désormais à l’accélération de l’animation sur le terrain.



« Restons concentrés, solidaires et ambitieux »

« Restons concentrés, solidaires et ambitieux », a martelé Aminata Touré, insistant sur l’urgence de renforcer la communication aux niveaux local et national.



Ce plaidoyer pour la cohésion interne intervient alors que la coalition cherche à affirmer son leadership propre et son ancrage populaire, au-delà de la seule figure présidentielle.



En rappelant que « rien ne doit nous détourner de notre chemin », la Superviseure Générale réaffirme l’ambition de la Coalition « Diomaye Président » : s’imposer comme une force politique incontournable et structurée, capable de résister aux pressions extérieures tout en préparant activement les futurs rendez-vous électoraux.

















































Igfm