SOMMET AFRICA FORWARD : BAÏDY AGNE MISE SUR LA ZLECAF POUR BOOSTER LES REVENUS AFRICAINS

Le président des Organisations patronales d’Afrique – Business Africa, Baïdy Agne, a plaidé pour une mise en œuvre complète de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), estimant qu’elle pourrait transformer durablement les économies africaines en stimulant les exportations et les revenus du continent.



Intervenant lors du forum d’affaires organisé en marge du sommet Africa Forward, Baïdy Agne a souligné que l’application intégrale de la Zlecaf pourrait générer 560 milliards de dollars supplémentaires d’exportations et accroître les revenus africains de 450 milliards de dollars d’ici 2035. « Pourquoi mettons-nous autant de temps à réaliser ce marché continental ? », s’est interrogé le président de Business Africa, appelant les États africains à accélérer le processus d’intégration économique.



Selon lui, l’Afrique dispose d’un potentiel considérable, mais reste confrontée à un important déficit d’investissements, notamment dans les infrastructures. Il a rappelé que les besoins annuels du continent dans ce secteur dépassent 120,8 milliards de dollars d’ici 2030, particulièrement dans les domaines des transports, de l’énergie et de la connectivité numérique.



Baïdy Agne a également évoqué les enjeux liés à la transition énergétique, dont les besoins de financement sont estimés à plus de 22,4 milliards de dollars d’ici 2040. Dans le secteur des transports, les investissements nécessaires sont évalués à plus de 20,8 milliards de dollars à l’horizon 2030. Face à ces défis, il a insisté sur le rôle central du secteur privé africain. « Plus de responsabilités, plus d’engagement et l’affirmative action », a-t-il déclaré, appelant à une rupture avec les anciennes pratiques afin de bâtir une nouvelle dynamique de coopération entre l’Afrique et ses partenaires.



Le président de Business Africa a notamment plaidé pour des partenariats franco-africains davantage orientés vers les facilités de déplacement pour les affaires et la formation professionnelle, le développement de chaînes de valeur inclusives, le contenu local, ainsi que le transfert de technologies et le développement des compétences dans le domaine de l’intelligence artificielle. Il a également mis en avant la nécessité de promouvoir les co-investissements dans les infrastructures de nouvelle génération, les écosystèmes numériques et fintech, ainsi que les hubs financiers capables de soutenir le commerce intra-africain.



Par ailleurs, Baïdy Agne a insisté sur l’importance des partenariats d’interconnexion dans les transports terrestres, maritimes et aériens, tout en soulignant les enjeux liés aux transitions énergétique, numérique et au développement durable. Le Président du Conseil National du Patronal (CNP) du Sénégal a rappelé que « le grand défi » du secteur privé africain demeure la mobilisation des ressources sous-exploitées du continent, notant que l’Afrique concentre plus de 30 % des réserves minérales mondiales.



































Rts