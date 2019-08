Cocaïne saisie au Port : Onze personnes croupissent déjà en prison

Le Doyen des juges d'instruction a émis onze (11) mandats de dépôt contre des individus poursuivis dans l'affaire de la drogue saisie au Port de Dakar, rapporte Libération. Parmi eux, on peut citer le Franco-sénégalais Ismaïla Ousmane Bâ, présumé cerveau du cartel, et son complice El Hadj Élimane Sèye.



Il y a aussi Ibrahima Thiam, alias Toubey, présumé cerveau de la drogue qui s'est livré, hier lundi, au Doyen des juges d'instruction, El Hadj Babacar Coumba Diop et Alioune Coumba Diop employés de Dakar Terminal.



Sans oublier le couple allemand (Lukas Schmitzberger et Carolin Verena), le capitaine italien du navire Mattera Borgia Pasquale et son compatriote Paolo Almalfitano qui ont été placés sous mandat de dépôt.



Le transitaire Vieux Diop et Mamadou Diouf alias "Capitaine Momo" croupissent aussi en prison. De tous les inculpés, seuls deux sont placés sous contrôle judiciaire. Il s'agit de Cabrel Soulèye Faye et Amadou Preira et Cabrel, agents de Dakar Terminal.