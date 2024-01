« Cœurs brisés » : Ibou Guèye assume…

Dans un entretien accordé à L’Observateur de ce samedi 27 janvier, Ibou Guèye, directeur général d’Even-Prod, se confie sur sa dernière production « Cœurs brisés ». A l’occasion, il répond à la controverse sur le casting de la série notamment le critère de sélection des filles aux rondeurs.







« Le casting est bien de moi. C’est fait exprès et calculé. J’assume ce que je fais. C’est parce que les gens ne regardent que ça. En réalité, le problème ne vient pas d’Even-Prod. Les femmes sont belles. Elles sont superbes. C’est un beau casting », assume-t-il avant d’expliquer :







« Certains se sont focalisés sur ça au début, pensant que nous l’avions fait parce que la série n’avait pas de contenus ni de thématiques, que c’était du « Infidèles ». On a tout entendu. Mais au fur et à mesure, quand tu regardes le déroulé, les histoires se tiennent. »







Il ajoute que c’est aussi une manière pour lui d’alerter sur les dangers de la chirurgie esthétique lipofilling de fesses ou le Brazilian Butt Lift (BBL), destinée à augmenter le volume des fesses par injection de graisse.







« Le casting auquel les gens font référence, c’est un critère de beauté. Les filles sont en train de se faire opérer pour avoir ce genre de silhouette. C’est devenu banal sous nos cieux. Sur les réseaux sociaux, quand la plupart des filles se prennent en photo ou en vidéo, ce sont leurs postérieures qu’elles mettent en avant. Ce n’est pas Even-Prod qui a créé ce phénomène. Actuellement, les femmes pensent que si elles n’ont pas in postérieur rebondi à la limite elles ne rentrent pas dans le moule des canaux de beauté. C’est la même chose pour la dépigmentation. Le problème de BBL risque de faire énormément de dégâts et personne n’en parle», dit-il.





















































































































seneweb