Cojer Biscuiterie: « Amadou Niang n’est plus coordonnateur de la Cojer Communale… »

La Cojer communale de biscuiterie s’est réunie ce 25 août 2018 à son siège sis à Ouagou Niayes. Tous les membres, à l’unanimité ont vigoureusement déploré et condamné le comportement qu’ils qualifient d’ « irresponsable et déloyal de Amadou Niang« . « Ce dernier a saisi les médias pour s’autoproclamer coordonnateur de la Cojer de Dakar, sous le couvert de la Cojer de Biscuiterie« , peut-on lire dans un communiqué parvenu à senego. « L’homme est coutumier de tels faits, de manœuvres, de tromperies pour semer la confusion au niveau de l’opinion et des autorités du Parti« , dénonce le bureau de la Cojer communale de Biscuiterie qui tient à préciser que M. Niang « n’est plus coordonnateur de la Cojer Communale. Suite à sa démission qu’il avait annoncée publiquement, lors d’une réunion, juste à la veille des Élections Présidentielles de Février 2012« . Et de poursuivre: « Le bureau avait pris acte de sa décision écrite. Suite à cela, la Cojer avait adopté un système de fonctionnement inclusif de la Cojer communale, en mettant en place un directoire collégial. Par conséquent, nous interpellons les instances du Parti, particulièrement la Présidente de la Cojer Nationale à qui nous renouvelons notre confiance pour prendre toutes les dispositions indiquées pour mettre fin à cette démarche solitaire« . « L’Assemblée générale de la Cojer de Biscuiterie, après en avoir discuté, a prononcé à l’unanimité la suspension de monsieur Amadou Niang de la Cojer de Biscuiterie et instruit le bureau de matérialiser sa décision. Nous informons toutes les instances du Parti et les tiers que monsieur Amadou Niang ne saurait parler, encore moins prendre tout acte au nom et pour le compte de la Cojer de Biscuiterie« , conclue la Cojer de Biscuiterie dans une note parvenue à senego, signée à Dakar, le 24 Août 2018.