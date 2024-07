Colobane: Un coxeur poignarde un chauffeur

Le commissariat de Bel-Air a déféré un coxeur pour tentative de meurtre. S.Diabaye avait poignardé le chauffeur M.Ndiaye suite à une altercation survenue à la gare routière de Colobane. Détails !



La concurrence déloyale entre deux convoyeurs de colis a failli virer au drame. En effet, le chauffeur M.Ndiaye et le coxeur S.Diabaye exerçaient parallèlement cette activité.



D'après les témoignages recueillis, S.Diabaye est venu se plaindre auprès de son collègue M.Ndiaye sous prétexte qu'il n'a pas le droit de prendre les colis de ses clients. Il s'en est suivi une altercation entre eux avant avant qu'ils ne soient séparés par des témoins.



Contre toute attente, S.Diabaye aurait surpris son belligérant avant de lui planter un coup de tesson de bouteille à l'abdomen. Le mis en cause a pris la fuite en laissant la victime gisant dans une mare de sang.



Grièvement blessé à la ventre, M.Ndiaye a été admis en urgence dans une structure sanitaire. Après les premiers soins, le chauffeur a déposé une plainte avec un certificat médical attestant une incapacité temporaire de Travail (ITT) de 21 jours, sur la table de la commissaire de Bel-Air.



"Je suis chauffeur au niveau de la gare routière de Colobane. Mais, il m'arrive souvent de convoyer des colis à destination de Thiès. C'est dans le cadre de mes activités que j'ai connu S.DIABAYE comme coxeur. Ce dernier m'a trouvé au moment où je marchandais avec un client désirant convoyer son colis à Sébikotane. Diabaye a commencé à me profèrer des propos injurieux et m en m'accusant de récupérer ses clients. Il m'a surpris quelques instants plus tard en me poignardant avec un tesson de bouteille et j'ai perdu connaissance", a déclaré la victime devant les enquêteurs du commissariat de Bel-Air.



Mis devant le fait accompli, le coxeur S.Diabaye a avoué les faits. Il a déclaré avoir agi sous le coup de la colère.



"Je suis convoyeur de colis au niveau de la gare routière de Colobane. Le jour des faits, M.NDIAYE m'a bousculé avant de me crier dessus à cause d'un client qui voulait convoyer un colis à Sébikotane. J'ai ramassé un tesson de bouteille au cours de notre altercation avant de le poignarder au ventre. J'ai agi sous l'emprise de la colère et je regrette fort mon acte. Je n'avais pas l'intention de le blesser", a-t-il affirmé sur procès-verbal.





Au terme de l'enquête diligentée par la police de Bel-Air, S.Diabaye a été déféré ce vendredi pour tentative de meurtre.



















































