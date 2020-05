Colonel Jean Bertrand Bocandé : ” Le bracelet électronique va désengorger les prisons…”

Invité de Rfm matin ce vendredi, le Colonel Jean Bertrand Bocandé, Directeur de l’Administration pénitentiaire s’est prononcé sur le personnel des pénitenciers en confinement à cause de la maladie à coronavirus.



Sur la grogne qui monte de plus en plus au sein de son personnel confiné depuis le début de la pandémie sous nos cieux, Colonel Bocandé a indiqué qu’à partir du 26 mars 2020, il y aura une rotation d’une semaine qui sera accordée aux agents en confinement dans ses services.



Mais à leur retour, ces derniers seront confinés pendant au moins 15 jours avant d’intégrer à nouveau leur travail. Selon le Colonel, c’est une manière de sécuriser la prison.



Ainsi, après avoir magnifié le courage et l’abnégation dont son personnel fait montre, le Directeur de l’Administration pénitentiaire a indiqué que la hiérarchie a apporté beaucoup de soulagement et d’innovation dans le cadre du désengorgement des prisons et du traitement médical des prisonniers.



Sur le bracelet électronique qui a été entériné en Conseil des Ministres, le Colonel Bocandé a indiqué que le Sénégal en est en phase test et qu’à l’issue de cela toutes les dispositions seront prises pour viabiliser cette innovation qui participera à désengorger les prisons du pays.