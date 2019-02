Commandant Ibrahima Ndiaye de la Gendarmerie :"Nous ne laisserons personne brûler ce pays"

Un avertissement à peine voilé à l’endroit du Parti démocratique Sénégalais (Pds) qui menace d’empêcher la tenue de la présidentielle ?



En tout cas, Ibrahima Ndiaye, chef de la Division de la Communication de la Gendarmerie a utilisé la rhétorique, en mettant en garde ceux qui pensent à l’idée de mettre le feu dans le pays. « J’entends chaque jour des gens dire : On va brûler le pays. Est-ce qu’ils savent qu’est-ce que brûler un pays ? « Nous ne laisserons personne brûler ce pays. Il y va de l’intérêt de nous tous de préserver la stabilité du pays ».

L’officier de la gendarmerie prenait part au côté de ses freres d’armes de la police à un atelier organisé par l'Union nationale des photojournalistes du Sénégal (Unpjs) sur le thème: "Présidentielle 2019: Place et rôle du photojournalisme". Il a expliqué que les forces de défense et de sécurité seront présents partout pour permettre aux Sénégalais d’accomplir convenablement leur devoir citoyen.



Nous avons pris toutes les dispositions pour que les élections se déroulent dans de très bonnes conditions. Ainsi, les patrouilles vont continuer », a ajouté l’adjudant Moustapha Bâ, chef adjoint du Bureau des Relations publiques de la police (Brpp).