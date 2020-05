Comment la France a vécu sa première journée de déconfinement

Après un confinement inédit de 55 jours, les Français retrouvent en partie, lundi 11 mai, leur liberté de mouvement, avec la levée de nombreuses restrictions instaurées pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

État d'urgence sanitaire Le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet n’a pas été promulgué à temps pour le déconfinement. Il doit recevoir l’aval du Conseil Constitutionnel ce lundi.



Transports Malgré quelques tensions lundi matin dans le métro parisien, "aucun incident majeur n'a été constaté ce matin", a indiqué la RATP, ajoutant que "les retours du terrain montrent un respect global des consignes sur le réseau" L'Unsa-RATP, syndicat de la régie des transports franciliens, s'inquiète pourtant "d'une affluence excessive" sur certaines lignes pendant la première heure de pointe de la matinée.



Écoles Les enseignants ont fait une pré-rentrée pour préparer le retour des élèves à partir du 12 mai (14 mai à Paris). Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé sur Europe 1 avoir "la première remontée sur le nombre d'enfants qui viennent. C'est souvent au-dessus de 20 % cette semaine. C'est une remise en marche et pour l'instant ça se présente bien", a-t-il expliqué. Les enseignants eux restent inquiets.



Commerces Département rouge ou vert, centre-ville ou zone commerciale, grands groupes ou petites enseignes, la plupart des magasins qui avaient gardé porte close pendant le confinement ont rouvert lundi entre précautions sanitaires et inquiétudes économiques.



Santé La prudence reste de mise car deux nouveaux foyers ont été détectés cette semaine en France, le premier dans un collège de la Vienne ; un deuxième après des obsèques en Dordogne.



Déconfinement Vs reconfinement Jean Castex, chargé de coordonner la stratégie de déconfinement du gouvernement, a rendu un rapport lundi où il prévient qu'un "reconfinement en urgence doit être anticipé". Il appelle à préserver la "réversibilité des mesures" en cas de résurgence de l'épidémie de coronavirus.