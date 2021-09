Comment la chanteuse Aïda Samb Jarju passe son voyage de noces avec son... Abass

Paris, " la plus belle ville du monde", où se mêlent romantisme et intimité. Un cadre idyllique qui tente de plus en plus les jeunes mariés. C'est le cas du couple Jarju.

En effet, dakarposte a appris (images à l'appui) que les désormais mariés se sont "évadés" en amoureux.

En effet, depuis quelques jours, Aïda Samb et son Abass se la coulent douce dans la sublime capitale du pays de Marianne.



Enchanté par le luxe et l'intimité d'un havre de paix niché dans un quartier résidentiel de Paname, il nous revient de proches du célèbre couple qu'ils se sont accordés à décrire leur séjour d' "unique" et bien évidemment romantique.



Leur " romance à Paris", dans un dépaysement total, se résume entre flâneries dans divers endroits (comme vous le voyez sur cette photo), déjeuners en terrasse , entre autres dîners romantiques en tête avec cerise sur le gâteau des shoppings à n'en plus finir dans la capitale Française.



Victor Hugo avait juste lorsqu'il disait: "Il n’y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d’exister pour quelqu’un"



Sir et Mrs Jarju ne diront certainement pas le contraire!



Et, comme s'exclamait Mbaye Dièye Faye: "C'est beau, c'est vraiment beau!"



"Yalla naaa seybi barkèl, teee saakh"









