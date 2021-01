Comment la rivalité entre villages a conduit au meurtre de Sonar Sène

La cérémonie de ‘‘mbappatt’’ se tient chaque année après la moisson. Une occasion pour les hommes du village et des contrées environnantes de se mesurer entre eux.



Cependant, la rivalité entre Pout Diack (fief de Sonar Sene) et Ngollar sérère, dure depuis des années. Et juste après la cérémonie de Mbapatt, une bagarre a éclaté entre les hommes des deux villages, blessant par la même occasion un jeune de Ngollar qui se trouve dans le coma à l’hôpital régional de Thiès.



Ce qui a provoqué la colère des habitants de Ngollar qui ont poursuivi les Poutois. Sonar a refusé de courir, estimant n’avoir rien fait. Les jeunes de Ngollar l’ont pris à partie. A l’aide de machettes, ils l’ont malmené, sectionnés ses deux bras et l’ont tué. Après leur forfait, ils l’ont laissé dans un trou situé dans les carrières qui avaient été creusées par les chinois pour construire l’autoroute ila Touba.





Aujourd’hui, les jeunes se Pout appellent à la riposte. La crainte d’une tension entre les deux villages est quasi présente. La gendarmerie de la commune de Notto a dépêché hier samedi trois véhicules à Ngollar pour enquêter et empêcher le pire. Le corps sans vie de Sénar Sène est mis à la disposition du médecin légiste pour les besoins de l’autopsie.























































































igfm