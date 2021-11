Comment le Dr Pala Paye a tué ses enfants, les vraies raisons du carnage

Divorcés, bataille pour la garde des enfants



Leral a pu savoir que le Dr Pala Paye avait des problèmes familiaux avec son épouse et avait même divorcé avec-ci. Il était question de la garde des enfants.



Son proche explique qu'il avait amené les enfants avec lui ce samedi vers 17h et n'est pas rentré de la nuit. Après des appels qui sonnaient dans le vide et de multiples recherches, il est resté introuvable, ainsi que ses enfants.



Son épouse, gynécologue de son état, ce matin du dimanche, vers 11h, a requis les services d'un menuisier et s'est rendue au cabinet dentaire, mue on ne sait par quel instinct. La porte défoncée, c'était l'horreur.



On a trouvé quatre (4) corps calcinés, les enfants et leur père. Et en à croire notre source, le Dr Pala Paye avait attaché ses enfants, avant de les asperger d'un liquide inflammable et les brûler vifs. Son crime commis, il s'est aspergé à son tour avant de s'immoler.



Son épouse, atterrée a appelé la police de Dieuppeul et les sapeurs pompiers au constat d'usage avant le transfert des corps à l'hôpital pour les autopsies.



























leral