Comment le couple Présidentiel du Sénégal passe ses vacances à Biarritz

La période estivale bat son plein; moment propice pour s'offrir quelques jours de repos. Et, convenons-en, les sont vacances souvent synonymes d’horizons nouveaux, de dépaysement, de détente, et le but est de s’évader de son quotidien. Les destinations lointaines sont souvent privilégiées.



Dans leur quête de dépaysement, il revient aux radars fureteurs de dakarposte que le couple Présidentiel du Sénégal, Macky et Marième ont jeté leur dévolu sur le pays basque, avec ses vastes plages, ses grandes vagues pour surfeurs et ses maisons typiques. Qui, nous souffle t'on, offre un panorama unique à ses visiteurs.



À Biarritz -précisément- où ils séjournent depuis quelques jours, Macky et sa dame découvrent cette partie des Pyrénées-Atlantiques dans un château-hôtel qui ne court pas les rues.



M. et Mme mettent à profit leurs congés dans ce cadre on ne peut romantique à deux pas de l'Atlantique et des montagnes. Loin du tumulte pollué , ils savourent leurs vacances de quelques jours dans un écrin de verdure authentique.



Bref, ils profitent de cet endroit parfait pour ne pas dire paradisiaque agrémentés de dîners en tête à tête, promenades au clair de lune ... L'image postée est assez révélatrice. L'illustre couple Sall étale encore sa légendaire complicité.

Et, comme disait notre grand père édenté, passer du temps ensemble est le meilleur moyen de développer de vrais liens de complicité tout en se créant de merveilleux souvenirs.

N'est ce pas que créer une intimité et une complicité est nécessaire pour une relation saine et équilibrée qui dure?



Aux dernières nouvelles, le couple Présidentiel s’offre quelques jours de farniente à l’Est de la France jusqu’au 21 août prochain.



Le Pr Sall sera alors rejoint par une délégation du Gouvernement en partance pour le Japon.

Même au terme du sommet, le chef de l’État ne reviendra pas directement à Dakar. Il va retourner en France vers le 26 août pour ne revenir sur Dakar que vers le 2 septembre prochain.





Profitez bien M. et Mme de vos vacances et revenez-nous vite plus que requinqués, les cellules plus que régénérées!