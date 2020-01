Comment les 14 petits Sénégalais ont été sauvés par une ONG Israélienne

Les 14 enfants sénégalais atteints de cardiopathie avaient quitté leur pays avec beaucoup d’angoisse. Ils sont revenus d'Israël où ils étaient partis pour des soins avec le sourire et un ''cœur neuf'' grâce à l’ONG SACH ( SAVE A CHILD, SAUVONS LE COEUR D'UN ENFANT) et ses partenaires, le groupe israélien MITTRELI installé au Sénégal, la compagnie Brussels Airlines. La cérémonie d'accueil de ces petits Sénégalais a eu lieu ce mercredi à la résidence de l’ambassade d’Israël au Sénégal. Les parents des enfants ont remercié vivement les autorités de l’ambassade d’Israël au Sénégal et les partenaires qui ont sauvé ces enfants malades du cœur.



Le but de l’organisation humanitaire israélienne SACH est d’apporter des soins cardiaques de qualité à des enfants souffrants de cardio myopathies dans les pays en voie de développement. Depuis sa création en 1996, l’ONG a reçu et soigné plus de 5000 enfants provenant de 62 pays.



L’ONG SACH et le groupe MITTRELI comptent œuvrer dans le social pour appuyer le Sénégal dans beaucoup de domaines. Le groupe MiTTRELI installé au Sénégal s’investit dans beaucoup de domaines pour aider le gouvernement du Sénégal.



Les enfants revenus avec chacun un « cœur neuf » sont repartis avec des cadeaux offerts les autorités de l’ambassade d’Israël à Dakar. Pour Monsieur Fall, un des parents des enfants malades a indiqué il n’y a pas plus noble comme acte que celui qui les a réuni cet après-midi à l’ambassade d’Israel à Dakar.