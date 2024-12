Commercialisation de l’arachide -Le Dg de la Sonacos El Hadj Ndane Diagne prend une importante décision

Pour pallier ces trafics, la SONACOS a entrepris d’intervenir dans le circuit afin de soutenir les opérateurs pour ainsi soulager les producteurs. Ces derniers sont souvent en quête de revenus immédiats au point de brader leurs récoltes. La SONACOS aurait alloué 3 milliards aux opérateurs sous forme d'avances sur facturation.



Joint au téléphone Babacar NDIAYE, chef du service communication de l’huilerie nationale nous confirme cette importante initiative prise par le Directeur Général El Hadj Ndane DIAGNE.





«Le Directeur Général souhaite que cet important appui financier contribue à la mise en place et au déploiement des points de collecte afin d'éviter le bradage des récoltes dans les loumas. Cette somme doit aider nos partenaires opérateurs privés à travailler plus efficacement et plus vite. », confie-t-il, avant de préciser que les chèques seront disponibles dès ce Lundi ou Mardi au plus tard.



Rappelons que la campagne de commercialisation de l’arachide a été officiellement lancée le Jeudi le 05 Décembre sur l’ensemble du territoire.







































































Igfm