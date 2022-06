Commissariat de Ziguinchor : Guy Marius Sagna refuse de répondre aux questions des enquêteurs

Arrêté hier samedi, Guy Marius Sagna fait encore parler de lui dans les locaux du commissariatcentral de Ziguinchor ! En effet, l'activiste refuse catégoriquement de parler sur procès-verbal selon des informations exclusives de Seneweb.



Malgré la présence de ses deux avocats, A.D et D.D, le leader du mouvement frapp-France Dégage n'a pas répondu aux questions des enquêteurs tout au long de son interrogatoire.



Guy Marius Sagna file directement vers un juge d'instruction



Mais Guy Marius Sagna risque gros ! Et pour cause, il est poursuivi pour " provocation directe à un attroupement non armé, participation à une organisation d'une manifestation interdite, actions diverses et rassemblement illicite ayant entrainé des dégradations causées aux biens, participation à une manifestation interdite et trouble à l'ordre public".



Guy Marius Sagna et cie devant le procureur demain lundi



D'après des sources de Seneweb proches du parquet, le dossier du sieur Sagna pourrait atterrir en instruction. En effet, il sera présenté au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Ziguinchor demain lundi sauf changement de dernière minute.



Également, les 20 autres manifestants, arrêtés par les policiers du commissariat central de Ziguinchor, seront déférés aussi le même jour pour participation à une manifestation interdite et trouble à l'ordre public.

































































seneweb