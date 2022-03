Commission d’enquête internationale pour la crise Ukrainienne : le Sénégal vote « Oui ».

Le conseil des droits de l’homme de l’ONU a décidé d’établir d’urgence ce vendredi une commission d’enquête internationale indépendante suite à l’agression de la Russie contre l’Ukraine. Une décision qui a été soumise à un vote. Au total 32 pays dont le Sénégal ont voté pour, 2 pays ont voté contre et 13 abstentions ont été notées.



La plateforme digitale du conseil des droits de l’homme de l’ONU présente sur le média social Twitter nous renseigne également que le conseil a adopté une résolution appelant au retrait « rapide et vérifiable » des troupes russes et des groupes armés soutenus par la Russie de la totalité du territoire de l’Ukraine.



Pour rappel, le 24 février 2022 sur ordre du président russe Vladimir Poutine, la Russie a procédé à l'invasion de l’Ukraine.